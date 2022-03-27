Подоляк прокомментировал запрет Роскомнадзора публиковать СМИ РФ интервью Владимира Зеленского

«РФ действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде. Иначе никак нельзя оценить нелепость решения главного российского цензора — Роскомнадзора — который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского.

Интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной РФ против Украины. И сказано, к каким именно катастрофическим последствиям это приведёт именно Россию. Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно.

Во-первых, РФ же считает себя «оплотом борьбы за правое дело». Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны.

Во-вторых, а зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток/шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью Президента Украины?». // УНИАН