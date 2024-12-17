Не підтримали – Слуги народу, ОПЗЖ.

Погоджувальна рада не підтримала розгляд законопроєктів, які “виганяють ОПЗЖ з Ради”, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

“Щойно відбулось невідкладне засідання погоджувальної ради на вимогу ЄС. На головування було поставлено рішення терміново дати доручення дати комітетам розглянути законопроєкт 8089 і мою постанову 7694, які виганяють ОПЗЖ з Ради”, – написав Гончаренко.

Він зазначив, що її підтримали – Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос, Довіра, За майбутнє. Не підтримали – Слуги народу, ОПЗЖ. Рішення не прийняте. // LB.ua