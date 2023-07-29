Покарання за допомогу Росії: США обмежать інвестиції в технології в Китаї

Президент США Джо Байден планує до середини серпня підписати указ про обмеження критичних інвестицій США в технології в Китаї.

Як повідомляє Bloomberg посилаючись на джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, обмеження будуть зосереджені на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових обчисленнях. Це не вплине на існуючі інвестиції та заборонить лише певні операції. Інші угоди мають бути розкриті уряду.

Обмеження набудуть чинності лише наступного року, а їх обсяг буде визначений у процесі нормотворення, включаючи період коментарів, щоб зацікавлені сторони могли оцінити остаточну версію.

Напад Росії на Україну та позиція Китаю

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай підтримує агресора. Китай постачає окупантам БПЛА, кераміку для бронежилетів та тепловізори.

Пекін за 17 місяців війни постачав до РФ бронежилети, тепловізійні оптичні приціли і дрони. Разом з тим, імпорт України різко скоротився. // УНІАН