Покарання за допомогу Росії: США обмежать інвестиції в технології в Китаї

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Президент США Джо Байден планує до середини серпня підписати указ про обмеження критичних інвестицій США в технології в Китаї.

Як повідомляє Bloomberg посилаючись на джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, обмеження будуть зосереджені на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових обчисленнях. Це не вплине на існуючі інвестиції та заборонить лише певні операції. Інші угоди мають бути розкриті уряду.

У розвідці Японії припускають військову допомогу Китаю РФ у війні проти України

Фото — fmprc.gov.cn

Обмеження набудуть чинності лише наступного року, а їх обсяг буде визначений у процесі нормотворення, включаючи період коментарів, щоб зацікавлені сторони могли оцінити остаточну версію.

Напад Росії на Україну та позиція Китаю

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай підтримує агресора. Китай постачає окупантам БПЛА, кераміку для бронежилетів та тепловізори.

Пекін за 17 місяців війни постачав до РФ бронежилети, тепловізійні оптичні приціли і дрони. Разом з тим, імпорт України різко скоротився. // УНІАН

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