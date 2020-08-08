Поліція «наїхала» на дилера, який розповів журналістам про корупцію в медицині

Поліція взялася ретельно перевіряти фарм-компанію одразу після того, як журналісти опублікували коментарі її власника у розслідуванні про нового замміністра МОЗ Ігоря Іващенка і його роботу у скандальній фірмі, котра постачала ліки за завищеними цінами й має потенційно корупційні зв’язки з СБУ.

Про це пише Bihus.Info з посиланням на листи Національної поліції.

20 липня було опубліковано розслідування «Страх і розпили у МОЗ» про нового замміністра охорони здоров’я Ігор Іващенко. До призначення він працював комерційним директором у ТОВ «Лінк-Медитал», яке постачало закладам охорони здоров’я ліки та інші медичні товари за завищеними цінами і виводило гроші на закордонні фірми-«прокладки», в т.ч. підконтрольну родині власника «Лінка». Подібні схеми мала би розслідувати СБУ, однак виявилося, що власник «Лінка» перебуває у тісних стосунках зі співробітниками Служби, відповідальними за медичний напрям – фірма сидить в офісі дружини одного і користується юридичними послугами дружини другого. При цьому в сюжеті прозвучали коментарі Сергія Ледіна, власника іншої фармкомпанії, «Діавіта». Він розповів журналістам про те, що саме ці два працівники СБУ вимагали відкати з тендерів, а після того як бізнесмен відмовився – фірма отримала кілька кримінальних проваджень за участю СБУ.

Через день після ефіру, 22 липня, Головне слідче управління Нацполіції спрямувало «Діавіті» два листи. В них ідеться про те, що поліція розслідує кримінальне провадження 12020000000000257 від 13.03.2020 «за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами Департаменту охорони здоров’я КМДА, за попередньою змовою з службовими особами комерційних структур – постачальниками лікарських засобів». І у зв’язку з цим просить документи фірми про співпрацю з КМДА за останні три роки.

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Поліція хоче договори, рахунки, накладні, акти, платіжки, сертифікати й свідоцтва, повний пакет документів по імпорту товарів. Окрім того – документи щодо розрахунку ціни, спроможності компанії виконувати договори. Також Нацпол просить видати всю податкову бухгалтерію, інтернет-провайдера, всі ІР-адреси, перерахувати усіх осіб, які працювали в компанії, які подавали документи на тендери, які розраховували ціну на товари, і які за останні три роки отримували безповоротну фінансову допомогу в компанії. Окрім того, що поліція просить за два тижні скопіювати й передати документацію за три роки – вона вимагає підписати й пропечатати кожен аркуш.

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Сергій Христинченко, директор департаменту «Діавіти», у коментарі Bihus.Info зазначив, що вимоги поліції є дивними, адже інформація щодо закупівель , яку вимагають правоохоронці – є у вільному доступі в системі публічних закупівель: «Обсяг інформації – тонни паперу, при цьому 95% є в Prozorro». Окрім того він зазначає, що за півроку існування провадження, компанія вперше отримує запити від Нацполу у цій справі.



Натомість схожий перелік документів поліція уже витребувала буквально навесні, розповідає Христинченко. Тоді «Діавіта» отримала листа з вимогою надати інформацію в рамках іншого провадження, № 12018100000000939 від 24.09.2018 року. Згідно з даними судового реєстру це старе провадження, яке стосувалося постачання ліків і медичних тестів не «Діавітою», а міжнародною організацією ПРООН, в рамках договору міжнародників із МОЗ. Попри це, документи в компанії підготували – але поліція їх так і не забрала. Саме в той час у країні оголосили карантин через коронавірус, слідчий сказав, що забере їх пізніше, однак з того часу на контакт не виходив.

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