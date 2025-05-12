Польща припиняє роботу російського консульства у Кракові

Посла Росії викликали в понеділок до МЗС Польщі, де йому буде офіційно оголошено рішення про намір Варшави припинити роботу генконсульства РФ у Кракові. У цьому місті припинять роботу троє російських дипломатів.

Про це під час брифінгу для ЗМІ у понеділок у Варшаві повідомили заступниця глави МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис і речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

«Згода (на функціонування генконсульства – ред.) скасовується у формі дипломатичної ноти. Посол Російської Федерації запрошений до Міністерства на 15-ту годину (16-ту за київським часом – ред.)», – повідомив Вронський.

За словами Мосціцької-Дендис, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини російський дипломат отримає ноту про скасування згоди на функціонування дипломатичної установи – генконсульства Росії у Кракові. Вона повідомила, що російській стороні буде визначено термін, до якого її дипломати повинні будуть залишити Краків.

«Як правило, він не коротший ніж 30 днів на закриття дипломатичної установи», – констатувала польський дипломат.

За її словами, роботу в Кракові припинять троє російських дипломатів. Донині на рівні генконсульств Росія має в Польщі представництва у Кракові та Гданську.

«Тому залишиться лише генконсульство у Гданську»,- констатувала заступниця міністра.

Мосціцька-Дендис повідомила, що Польща обмежує можливість пересування російських дипломатів по території країни і «переконує до цих кроків партнерів у межах Євросоюзу». Вона додала, що політику обмеженого пересування російських дипломатів Польща не застосовує самостійно, її реалізовують й інші країни Спільноти.

Заступниця глави польської дипломатії також уточнила, що до МЗС Польщі сьогодні прибуде російський дипломат, але не посол РФ у Варшаві.

«Звичайно, ми очікуємо на відповідь російської сторони, але підкреслюємо, що цей крок є відповіддю на ворожі дії російської сторони. Тому ми очікуємо, що російська сторона зрозуміє, що здійснення тут гібридних дій не має сенсу»,- наголосила Мосціцька-Дендис.

Вона також поінформувала, що Варшава наразі не отримувала від Москви офіційної реакції на рішення про закриття генконсульства Росії у Кракові.

Як повідомляло агентство, польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові через доведення причетності російських спецслужб до диверсії з підпалом рівно рік тому торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві.