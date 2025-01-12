Польща закрила небо для холуїв Кремля, які прямували до Москви

Польща відмовила у доступі до свого повітряного простору літаку делегації словацького парламенту, котрий прямував до Москви. Через це літак змушений був облітати територію Польщі через Чехію та Німеччину, поскаржився віцеспікер Національної ради Словаччини Андрей Данко.

На це поскаржився віцеспікер Національної ради Словаччини Андрей Данко.

Я не розумію такого підходу Польщі, але в будь-якому разі сприймаю це як реальність, — зазначив він.

Літак прибув до російського аеропорту Внуково близько 16:00. До складу делегації входить понад десять осіб, зокрема голова парламентського комітету з міжнародних справ Маріан Кері та керівник комітету з питань оборони й безпеки Ріхард Глик. На 13 січня запланована зустріч Данко та віцеспікера словацького парламенту Тібора Гашпара з головою держдуми РФ Вячеславом Володіним. Після цього вони проведуть переговори зі спікеркою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко.

Раніше Данко заявляв, що ця робоча поїздка має допомогти відновити відносини Словаччини з Росією. За його словами, візит стане продовженням діалогу, започаткованого прем’єр-міністром країни Робертом Фіцо. Однією з основних тем обговорення буде енергетична співпраця. 22 грудня 2024 року Фіцо особисто відвідав Москву, щоб обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним наслідки припинення транзиту газу через Україну. Прем’єр наголосив, що, згідно з контрактом, “Газпром” має знайти спосіб продовжити постачання газу до республіки. // Букви