«Поміняти мене прямо зараз не вийде»: Зеленський відповів Трампу на російську маячню про рейтинг 4%

Дані президента США Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський має рейтинг серед українців на рівні 4%, поширює росія.

Про це сам Зеленський сказав на пресконференції.

Він також нагадав про останні дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), згідно з якими на першу половину лютого 2025 року йому довіряють 57% українців.

«Тож якщо хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде», — сказав він.

За його словами, дані про 4% — це російська дезінформація, а Трамп, «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі». Також він прокоментував дані про те, що 90% допомоги Україні йде від США, — президент каже, що «правда трошки інша», і тому він хоче, щоб «було більше правди у команди Трампа».

«Нам війна коштувала 320 млрд [доларів]. 120 млрд [дали] ми, народ України, платники податків. 200 млрд — це Сполучені Штати і Європейський Союз. (…) Окремо Сполучені Штати дали нам всього 67 млрд зброєю і 33,5 прямої фінансової допомоги в бюджет», — сказав він.

Зеленський заявив, що «найближчі тиждень-два» він планує показати публічні дані соцопитувань щодо довіри українців до нього, Трампа, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Туреччини Реджепа Ердогана та очільників інших країн-партнерів України.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп стверджує, що глава української держави Володимир Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки, і тому він наполягає на виборах. За словами Трампа, позиція щодо виборів «не російська», а «походить від нього та від багатьох інших країн». // hromadske