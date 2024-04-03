Порошенко планує брати участь у наступних президентських виборах
Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що збирається балотуватися на посаду президента на наступних виборах.
Про це він сказав в інтерв’ю для Al Jazeera.
«Якщо ви питаєте мене, чи я планую брати участь у наступних [президентських] виборах, — так», — сказав Порошенко. Однак він наголосив, що спершу Україна повинна перемогти у війні.
Крім того, політик висловив упевненість, що братиме участь у виборах до Європейського парламенту. Це, за його словами, буде «доказом», що Україна стане членом ЄС.
«Цілком імовірно, що я матиму честь бути членом Європейського парламенту і робити все можливе для України», — додав Порошенко. // hromadskeTweet