Порошенко повернувся до Києва. В аеропорту на нього «полювали» слідчі ДБР

На нього очікують у Печерському райсуді об 11 годині.

Пʼятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув до України. Він приземлився в аеропорту «Київ», повідомила народна депутатка «ЄС» Ірина Геращенко в Facebook.

До аеропорту прийшлі слідчі Державного бюро розслідувань. Вони сказали, що Порошенко не затриманий, але викликається до Печерського райсуду, повідомляє шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна з місця події.

Прикордонники пропустили співробіників ДБР у зону прильоту, де не мають перебувати сторонні особи. Нардеп «ЄС» Олексій Гончаренко заявив, що в Порошенка забрали на паспортному контролі паспорт і не віддають.

«Відбувається недопуск мене як громадянина України на територію держави. Прикордонники не допускають без пояснення причин під приводом перевірки на територію України. Я думаю, що це є провокація, яка підбурює до масових акцій», – звернувся Порошенко.

Паспорт зрештою віддали. Порошенко не забрав повістку – вона лишилася у слідчого. Слідчий ДБР впав під час штовханини в коридорі аеропорту.

Після цього політик дав короткий брифінг і вийшов з аеропорту, де його зустріли прихильники, що зібрались з акцією підтримки. Після цього він ще раз виступив перед прихильниками і заявив, що його паспорт перевіряли 20 хвилин.

Об 11 годині Порошенко має бути в Печерському районному суді, де йому обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду та сприяння терористичним «ДНР» та «ЛНР».

В аеропорту з самого ранку зібрався мітинг на підтримку політика, повідомляє журналіст LB.ua. За попередніми даними, участь в акції беруть кілька тисяч людей.

Також мітинг на підтримку Порошенка зібрався під Печерським райсудом.

Учора ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора повідомили, що Офіс президента України погодив рішення не затримувати Петра Порошенка в аеропорту, а дати йому самому прибути до суду.