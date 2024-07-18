Порошенко про нове судилище над Червінським: це не має нічого спільного із верховенством права

П’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко після оголошення ухвали судді Шевченківського суду про домашній арешт для розвідника Романа Червінського заявив, що не здивований цим рішенням, ухваленим за вказівкою влади.

“Сьогодні не відбулося нічого несподіваного. Це є підтвердженням двох незаперечних фактів. Перше – влада боїться Романа, боїться правди, боїться свідчень, боїться справедливості. Ці негідники, які зараз як щурі тікають, думають, що вони перемогли. Це “піррова перемога”, і ми продовжуємо нашу боротьбу. Друга позиція – вони мстяться. Вони думають так зламати Романа. Роман провів майже півтора року у в’язниці. Він не зламався тоді, не зламався й зараз”, – сказав Порошенко.

“Це була дрібна політична помста. Нічого спільного з верховенством права, з демократією, з євроінтеграцією, з євроатлантичною інтеграцією, із захистом прав людини немає. Я проводжу паралелі: всі, хто приймає такі незаконні рішення, дуже погано закінчують. Бо перемога, правда, справедливість за нами”, – сказав лідер опозиції.

“Вони думають, що браслет, який вони збираються надягти – це приниження Романа. Ні, це приниження влади”, – вважає п’ятий президент.

“Велика брехня породжує великі наслідки для них. Ми покажемо, що саме суспільство має первинну владу в цій державі. Дякую всім. Ми продовжуємо нашу боротьбу”, – прокоментував рішення суду сам Роман Червінський.

“Тримаймося разом – правда має перемогти”, – наголосив Петро Порошенко.

Раніше Петро Порошенко прибув у Шевченківський суд і заявив клопотання про взяття на поруки полковника Романа Червінського. П’ятий Президент нагадав про бойовий шлях розвідника Червінського і наголосив на необхідності чесного, неупередженого процесу.

“Я знаю Червінського з 2014 року. Як п’ятий Президент і Верховний Головнокомандувач я можу лише частково розкрити задачі міністра оборони, Головного управління розвідки, Служби безпеки України, які ставилися перед цією героїчною особою – найкращим спецназівцем, найкращим розвідником. Ту роль і місію, яку Роман Червінський відіграв в укріпленні обороноздатності держави при вирішенні надзвичайно важливих, стратегічних операцій з 2014 року”, – сказав Порошенко.

“Це була і ліквідація справжніх ворогів України за лінією фронту, і наповнення обмінного фонду. Зараз замість того, щоб судити зрадників, судити загарбників, влада намагається судити Червінського. Мотивація влади складається з двох частин – це помста Червінському і страх, бо вони його бояться”, – констатував п’ятий президент.

Він також закликав громадськість не знижувати увагу до цього процесу: “ваша активна позиція допоможе встановити принципи верховенства права, правду та справедливість”.

Як повідомлялось, 18 липня Шевченківський районний суд Києва відправив розвідника Романа Червінського під домашній арешт.

Нагадаємо, колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський у середу, 17 липня, вийшов під заставу зі слідчого ізолятора. Розвідника зустрічали рідні, друзі, небайдужі українці та народні депутати з фракції “Європейська Солідарність”. Одразу після звільнення Порошенко телефоном поспілкувався з Романом Червінським.

Напередодні Петро Порошенко вніс заставу за розвідника Романа Червінського у розмірі 9 мільйонів гривень. Відповідний документ п’ятий Президент оприлюднив у соцмережах.

Як відомо, раніше усі 27 народних депутатів з фракції “Європейська Солідарність” висловили готовність взяти Романа Червінського на поруки. Петро Порошенко після рішення суду щодо призначення застави заявив про готовність внести відповідні кошти.

Тим часом полковник Роман Червінський, який вийшов із СІЗО під заставу, приїхав з Кропивницького до Києва і зустрівся з Петром Порошенком та депутатами з фракції “Європейська Солідарність”. Як відомо, всі 27 народних депутатів з “ЄС” клопотали про взяття розвідника на поруки, а Петро Порошенко оперативно вніс 9 млн грн застави.

При цьому Благодійний Фонд Порошенка у відповідь на закиди, що застава за героя-розвідника Романа Червінського була сплачена нібито користуючись з донатів, якими наповнюється фонд, спростував цю інформацію та пояснив звідки бере гроші. // “Прямий”