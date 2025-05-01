Посіпаки Кремля не підтримали у декларації країн Тримор’я допомогу Україні та засудження російської агресії

Будапешт не приєднався до Спільної декларації 10-го саміту Ініціативи Тримор’я у частині, що стосується підтримки України і засудження російської агресії та необхідності покарання винних у російських злочинах.

В окремій думці, долученій до декларації, Угорщина підкреслила, що не може погодитися з 4-9 пунктами, оскільки деякі її формулювання «виходять за рамки нових геополітичних обставин», передає Укрінформ.

У частині декларації, до якої не приєднався Будапешт, підкреслюється, що країни Тримор’я підтримують суверенні рішення громадян країн-кандидатів приєднатися до ЄС. Підкреслюється, що країни Ініціативи Тримор’я «залишаються відданими загальному процесу вступу до ЄС, що базується на заслугах та спрямованості на результат, який застосовується однаково та об’єктивно до всіх країн-кандидатів».

«З огляду на наслідки для європейської та світової безпеки, ми рішуче засуджуємо війну Росії проти України, а також будь-яку її підтримку третіми країнами», – йдеться в резолюції.

У декларації країни Тримор’я наголошують на «непохитній підтримці України, її суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів».

«Ми також наголошуємо на ролі, яку Ініціатива Тримор’я можe відіграти у процесі відбудови України»,- зазначається у документі.

У спільній заяві країни Ініціативи підкреслюють «готовність посилити тиск на Росію, щоб послабити її здатність продовжувати агресивну війну».

«Враховуючи, що членство України в Євросоюзі є однією з найцінніших гарантій безпеки, які може надати ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу України та Молдови шляхом якомога швидшого відкриття всіх переговорних кластерів та виділення необхідних інструментів і фінансових ресурсів для забезпечення їх якнайшвидшого закриття»,- наголошується в документі.

Країни Тримор’я також висловили свою підтримку справедливому, міцному та всеохоплюючому миру, що базується на принципах Статуту ООН.

«Ми залишаємося переконаними, що ті, хто віддавав накази або скоїв воєнні злочини в Україні, мають бути притягнуті до відповідальності», – підкреслюється в декларації, яку підписали 12 країн-членів Тримор’я

Натомість в окремій думці Будапешта наголошується, що Угорщина не може погодитися з 4-9 пунктами декларації.

«Ми вважаємо, що деякі її формулювання виходять за рамки нових геополітичних обставин», – йдеться в окремій думці угорської сторони. Будапешт підкреслив: після трьох років війни стало очевидним, що «підхід ЄС до війни не наблизив до досягнення миру».

«Угорщина вважає, що з початком переговорів про припинення вогню між Сполученими Штатами та Росією, а також Сполученими Штатами та Україною, ми вступили в нову фазу конфлікту. Ми вважаємо, що повинні докласти всіх зусиль для підтримки цього процесу, щоб якомога швидше досягти міцного миру, і що нам слід утримуватися від здійснення будь-яких кроків, які могли б зашкодити мирним переговорам»,- йдеться в окремій думці Будапешта.

Як повідомлялося, у Варшаві 28-29 квітня відбувся ювілейний 10-й саміт Тримор’я (Ініціативи трьох морів, ІТМ), в якому взяли участь делегації високого та найвищого рівня з понад 20 країн.

Ініціатива трьох морів (Тримор’я) — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об’єднує 13 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів (Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Греція). Асоційованими членами ІТМ є Україна та Молдова. Стратегічними партнерами ініціативи є США, Японія, Єврокомісія і Німеччина. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань.

До Ініціативи трьох морів приєднаються Албанія і Чорногорія як асоційовані члени, а Туреччина й Іспанія як стратегічні партнери Тримор’я.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова ділитися своїм досвідом відновлення після воєнних атак і протистояння кібератакам з країнами-членами формату Тримор’я.