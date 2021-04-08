После информации об отставке Витренко заявил, что «на данный момент» никуда не уходит

Министерство энергетики не подтвердило информацию о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«Сегодня Юрий Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра энергетики после командировки в Катар. И.о. министра энергетики Юрий Витренко находился с визитом в Дохе, столице Катара, куда он отправился еще 29 марта 2021 года», — указали в министерстве, добавив, что и.о. министра вернулся из командировки накануне.

Комментарий Витренко

По словам и.о. министра Витренко, «слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса Президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер».

«На данный момент я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита Президента Украины, который запланирован на ближайшие дни», — прокомментировал Витренко.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

21 декабря 2020 года Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. До этого Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Соответствующее решение тогда поддержали только 186 народных депутатов Украины.

Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренко назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре «тарифного кризиса», выход из которого ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч — лишь верхушка айсберга.

Позже нардепы опять не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался «недоминистром» с приставкой и.о. И это несмотря на призыв Президента Владимира Зеленского на заседании фракции к нардепам монобольшинства поддержать кандидатуру Витренко.

Однако, уже 23 февраля народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады проголосовали за законопроект о государственной службе, который расширил полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

До нового назначения Витренко работал в Нафтогазе. И задекларировал 284,638 млн грн зарплаты за 2020 год, занимая должность в НАК «Нафтогаз Украины». В декларации, в частности, есть гонорары от «Укрнафты» — 1,4 млн грн, 1 млн грн дополнительного блага от «Нафтогаза».

К слову, ранее он отказался отдавать 4 млн долларов премии от НАК «Нафтогаз» на благотворительность, что вызвало возмущение у представителей парламентской фракции «Слуга народа». Витренко заявил, что получил эту премию совсем справедливо в рамках его контракта с Нафтогазом.