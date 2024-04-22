Посли G7 зустрілися з Порошенком. Говорили про ситуацію на фронті та потреби українського війська

Лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко провів зустріч із послами країн Групи семи.

Як повідомляє пресслужба “ЄС”, Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України з боку Сімки та важливу військову допомогу, подякував за рішення Палати представників США та відзначив зусилля Євросоюзу у забезпеченні тривалої підтримки нашої боротьби.

«Обговорили ситуацію на фронті та потреби українського війська. Наголосив на важливості зміцнення санкцій проти Росії та всіх тих, хто допомагає агресорці їх обходити. Санкції — це теж зброя для відсічі російському вторгненню та наближення перемоги», – написав Порошенко у соцмережах.

«Окрему увагу приділили ситуації в Україні, зокрема викликам економічній та енергетичній стійкості, функціонуванню демократичних інституцій та парламентського плюралізму, боротьбі з корупцією, зміцненню верховенства права та ЗМІ», – зазначив Петро Порошенко. // LB.ua