Позитивные отношения с соседями – не приоритет для России. В США отреагировали на решение РФ не продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

Решение России не продлевать мандат наблюдательной миссии ОБСЕ в пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе указывает, что «позитивные отношения с соседями не является приоритетом для России». Об этом заявила временный поверенный США при ОБСЕ Кортни Остриан.

Об этом сообщает Голос Америки, информирует УНН.

Остриан напомнила, что Минские протоколы 2014 года предусматривают гарантии постоянного мониторинга российско-украинской границы и проверок ОБСЕ.

Решение российского Президена Путина не продлевать мандат миссии в этих пунктах пропуска после 30 сентября озвучила российская делегация в ОБСЕ 2 сентября.

Украинский МИД выступил с решительным осуждением решения России и заметил, что эта инициатива прозвучала перед масштабными российскими военными учениями «Запад 2021».

«Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта», — заявили в МИД.