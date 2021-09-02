Позитивные отношения с соседями – не приоритет для России. В США отреагировали на решение РФ не продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

Решение России не продлевать мандат наблюдательной миссии ОБСЕ в пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе указывает, что «позитивные отношения с соседями не является приоритетом для России». Об этом заявила временный поверенный США при ОБСЕ Кортни Остриан.

Об этом сообщает Голос Америки, информирует УНН.

В США отреагировали на решение России не продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Остриан напомнила, что Минские протоколы 2014 года предусматривают гарантии постоянного мониторинга российско-украинской границы и проверок ОБСЕ.

Решение российского Президена Путина не продлевать мандат миссии в этих пунктах пропуска после 30 сентября озвучила российская делегация в ОБСЕ 2 сентября.

Украинский МИД выступил с решительным осуждением решения России и заметил, что эта инициатива прозвучала перед масштабными российскими военными учениями «Запад 2021».

«Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта», — заявили в МИД.

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