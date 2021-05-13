Председатель исполкома партии УДАР связывает обыски у себя дома с политическим давлением Банковой и обещает выйти в публичную плоскость. Как отмечает агентство «Українські Новини«, об этом он сказал в интервью на сайте «Главком».

«Председатель исполнительного комитета в любой политической силе является ключевой фигурой. Партия УДАР является политической силой, которая начинает снова возрождаться. Пять лет назад мы вошли в Блок Петра Порошенко, когда началась активная фаза вооруженного противостояния с Россией. Тогда считали нецелесообразным меряться амбициями, поэтому решили объединиться для того, чтобы государство двигалось в положительном направлении.

Виталий Кличко тогда не думал идти отдельно в президенты. Для того, чтобы объединиться, когда не было президента в государстве, которая воюет, он отказался баллотироваться. Хотя я не был согласным с тем решением, которое было вынужденным. Вы знаете, что УДАР был третьим по количеству депутатов политсилой в парламенте 7 созыва, а вот в 8 созыве наши депутаты были в составе Блока Петра Порошенко. Вот сейчас мы восстановили свою политическую силу, начали строить структуру, и председатель исполкома является ключевой фигурой в этой работе», — сказал Палатный.

По словам Палатного, мэр Киева Виталий Кличко тоже считает это политическим давлением.

«Он полностью согласен с тем, что решение провести обыски у председателя исполкома партии — это чисто политическое решение. Кому-то не нравится то, что Кличко является самостоятельной всеукраинской политической фигурой, а не только успешным мэром. Когда он переизбирался, более половины киевлян отдали за него свои голоса. А это — главный показатель влиятельности политика. Я убежден, что многим сегодня не нравится развитие нашей политической силы, который зависит от лидера. У нас политсила лидерского типа, как и большинство, которые есть в нынешнем украинском парламенте», — заявил председатель исполкома партии УДАР.

При этом Палатный подчеркнул, что «основные враги партии УДАР — это те политики, которые не имеют такого личного рейтинга, который имеет Кличко, люди, которые боятся конкуренции, и псевдополитиков, которые не хотели бы видеть сильного всеукраинского лидера».

На вопрос журналиста, находится ли президент Зеленский среди врагов УДАРа, Артур Палатный сказал, что не уверен, что Зеленский глубоко изучает вопросы развития УДАР.

«Мы же говорим о партийной структуре, а не о выборах президента Украины. Вы знаете, я об этом президента Зеленского не спрашивал. Но по тому, как ведет себя Офис президента, создавая такие абсолютно нелепые ситуации, делайте выводы сами. Я не думаю, что господин Зеленский углубляется в вопросы возрождения партии УДАР. Думаю, это его окружение делает какие-то неправильные вещи», — сказал политик.

Палатный также сказал, что в партии рассчитывают на поддержку всех проевропейских сил.

«Когда пошли разговоры, что Офис президента хочет разделить должности председателя Киевской городской госадминистрации и должность городского головы, то Виталий Кличко четко сказал, что его на эту должность избрали киевляне и уволить могут только киевляне. Офис президента сейчас больше всего заинтересован вернуться к этой истории разделение должностей, получаем определенные колокольчики, которые на это указывают. Надеюсь на поддержку и киевлян, и других граждан Украины, которые хотели бы развиваться в европейском направлении и ценят профессионализм. Уверен, что кроме того, что поддержат украинцы, нашим западным, европейским партнерам очень не нравится , когда выбор киевлян хочет отменить власть.

Может, это слишком самоуверенно, но УДАР сегодня — это самодостаточная политическая сила. У нас в парламенте есть много сторонников. Мне лично позвонили с поддержкой много людей из разных политических сил — как депутатов этого созыва, так и прошлых созывов, правозащитники звонили. И Нестор Шуфрич публично нас поддержал, в ближайшие дни увидим публичную поддержку и от других, не хотел бы сейчас называть», — сказал Палатный.

В то же время, говоря об обысках, политик рассказал, что следователи имели задачу искать оружие.

«Решение суда (о проведении обыска) я увидел тогда, когда мой адвокат приехал на место обыска в моей квартире. Считаю, что это место преступления, я никакого отношения к любым уголовных дел нет. Все притянуто за уши. Я четко понимаю, что это политический заказ Банковой. Думаю, это очень плохой пример со времен Януковича, когда оппозицию хотели уничтожить путем шагов, которые приводят только к эскалации напряженности в обществе. Сегодня каждый человек понимает, что на любого можно нарушить то или иное уголовное дело и на основании этого провести обыск помещения. Все четко понимали, что в моем помещении нет ничего, что интересует правоохранительные органы, и быть не может.

В постановлении, которое предоставили моему адвокату, написано, что нужно искать оружие, какие-то незаконные предметы. У меня действительно есть зарегистрированное оружие. В частности, есть наградные пистолеты, которые я получил от СБУ с 2014 по 2016 годы, от МВД Украины, от Службы внешней разведки. У меня очень много легального наградного оружия. У меня в доме они ничего не изъяли. Изъяли деньги в доме моей бывшей жены, с которой я разведен уже 18 лет. У нас с ней есть взрослые дети, которые учатся, но к ее дому я не приезжал более семи месяцев. Интересно, что средства изъяли, но в постановлении написано, что этого делать нельзя было», — рассказал Артур Палатный и добавил, что если в ближайшее время его жене не будут возвращены изъятые средства, то он пойдет в публичную плоскость и будет вести себя более агрессивно.

«Чтобы общество понимало, что сегодняшняя власть не отказывается делать по отношению к своим политическим оппонентам. Если даже предположить, что у правоохранителей какие-то вопросы ко мне как к гражданину Украины, причем здесь люди, которые со мной ни юридически, ни физически не могут быть связаны уже много лет? Это очевидное давление на мою семью. Если кто-то думает, что нас можно запугать, — это большая ошибка. Такие действия обернутся бумерангом, который будет лететь с большой скоростью», — резюмировал политик.