Представник Росії в ООН назвав війну на Донбасі «політичним конфліктом між Україною і РФ»

Представник Росії в Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя назвав війну на Донбасі «політичним конфліктом між Україною і РФ».

Відповідну заяву він зробив учора, повідомили на сторінці в Facebook української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

«І найбільш цікаве, і навіть сенсаційне – В.Небензя заявив про «конфлікт на Донбасі»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine («це не внутрішній конфлікт в Україні, це — політичний конфлікт між РФ та Україною»)», – зазначили в ТКГ.

Українська делегація відзначила, що у межах заходу в Радбезі ООН прозвучала пропозиція провести на тимчасово окупованій території Донбасу «референдум щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог».

При цьому представники РФ заявляли, що «нормандських зустрічей, можливо, більше не буде», а Нормандський саміт не повинен заміняти «мінський формат».

Українська делегація в ТКГ вважає, що Росія намагається замінити процесс врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі в Нормандському форматі «дискусією між здоровими силами в Україні та представниками республік «ДНР» та «ЛНР».

«РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдо-референдуму, під час якого має бути «визначена воля народу Донбасу»; на додаток — кваліфікувати цей процес як «…істинне виконання Мінських домовленностей», – зазначили в ТКГ.

Результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ «ЛНР» та «ДНР» в якості «незалежних республік» або загроза такого визнання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба учора повідомив, що Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, яку країна-агресор намагалася вчинити, використавши формат Арріа Ради безпеки ООН.

Росія анонсувала, що «вперше участь у засіданні Ради Безпеки ООН візьмуть представники «ЛНР» та «ДНР». Кулеба зазначив, що засідання Радбезу бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу.

Російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у «підігруванні Україні» та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у Нормандському форматі. // LB.ua