Премʼєр-міністр Шмигаль задекларував преміум-автівку дружини після розслідування

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс раніше незадекларований автомобіль преміумкласу Range Rover Sport 2022, яким користується його дружина. Пресслужба Кабміну проігнорувала запит журналістів, а прем’єр і його дружина так і не відповіли на запитання «Слідства.Інфо».

Раніше «Слідство.Інфо» повідомляло, що Денис Шмигаль не задекларував авто, яким користується його дружина Катерина.

Йдеться про автомобіль преміумкласу Range Rover Sport 2022 року. Дружина прем’єра Дениса Шмигаля Катерина придбала нову автівку та зареєструвала її на новостворену фірму «КАДіС УА». Як виявили журналісти, Катерина Шмигаль може користуватися автівкою у особистих цілях, а це передбачає декларування майна. Однак у декларації премʼєра авта не було.

Після розслідування «Слідства.Інфо» Денис Шмигаль подав виправлену декларацію, у якій вказав право користування автівкою його дружиною. У коментарі «Інтерфакс-Україна» пресслужба Кабміну повідомила, що авто, яким користувалась дружина Шмигаля — службове, а тому декларувати його не потрібно було.

Журналістам «Слідства.Інфо» Денис Шмигаль у відведений законом термін відповіді не надав.

Аналітикиня Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб вважає, що дружина премʼєр-міністра мала задекларувати автівку, записану на її фірму, оскільки Шмигаль могла користуватись нею у приватних цілях.

«Недекларування у цьому випадку виглядає доволі дивним, оскільки ми знаємо, що власниця цієї юридичної особи мала перед тим автівку такої ж самої марки, тільки кількома роками випуску раніше, — каже аналітикиня. — Тобто виглядає так, що вона (Катерина Шмигаль, — ред.) купила новішу автівку, яку може використовувати не лише в підприємницькій діяльності, але й у приватних цілях. Тому вона мала б показати її у декларації».

Незадовго до купівлі цієї автівки на нову фірму, дружина прем’єра продала своє авто Land Rover Discovery Sport 2016. І вже у квітні на її фірмі з’явилася нова автівка — Range Rover Sport 2022 року. Журналісти знайшли архівне оголошення з продажем саме цієї автівки — торік її продавали за 84 500 доларів США, або 3,5 млн грн.

Журналісти «Слідства.Інфо» з відомостей про сплачені водіями авто штрафи дізналися, що торік цей Range Rover Sport тричі перевищував швидкість. Усі три рази це відбувалося неподалік від помешкання сімʼї премʼєр-міністра у Львові. Останнє з цих порушень зафіксовано у вихідний день — 29 червня 2024 року. Також, журналісти побачили автівку на подвір’ї премʼєр-міністра.

За день до кінцевого терміну подання уточнюючих декларацій Денис Шмигаль вніс зміни, обґрунтовуючи це тим, що хоче уникнути спекуляцій.

«Проте, враховуючи увагу громадськості до цього питання, прем’єр-міністр у дозволені терміни вніс уточнення в декларацію, зазначивши право на користування вищезгаданим автомобілем дружиною Катериною Шмигаль. Це зроблено для того, аби уникнути спекуляцій і забезпечити максимальну прозорість. Позиція прем’єр-міністра завжди була і залишається незмінною: діяти чітко в рамках правового поля», — йдеться у відповіді.

За недекларування авто передбачена кримінальна відповідальність, каже аналітикиня Центру протидії корупції Антоніни Волкотруб.

«У цьому випадку, залежно від вартості авта, фізична особа може нести адміністративну або кримінальну відповідальність», — пояснює Антоніна Волкотруб.