Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ

Кісіда Фуміо має зустрітися зі Зеленським.

Прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо прямує до України у вівторок з раптовим візитом.

Про це пише видання NHK з посиланням на посадовців країни.

Представники уряду та правлячої партії кажуть, що Кісіда вже виїхав з Індії в Україну.

Очікується, що прем’єр-міністр прибуде в Україну пізніше сьогодні для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, Японія зараз головує у “Групі семи”, у травні у Хіросімі пройде саміт G7.