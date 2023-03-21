Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ
Кісіда Фуміо має зустрітися зі Зеленським.
Прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо прямує до України у вівторок з раптовим візитом.
Про це пише видання NHK з посиланням на посадовців країни.
Представники уряду та правлячої партії кажуть, що Кісіда вже виїхав з Індії в Україну.
Очікується, що прем’єр-міністр прибуде в Україну пізніше сьогодні для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.
Зазначимо, Японія зараз головує у “Групі семи”, у травні у Хіросімі пройде саміт G7.