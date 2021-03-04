Премьер Словакии извинился перед Украиной за шутку о «Закарпатье в обмен на российскую вакцину»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за неуместную шутку о «Закарпатье в обмен на российскую вакцину» от COVID-19.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

«Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Извиняюсь перед всеми украинцами из-за моей неуместной реакции, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия — твой друг», — написал Матович в Twitter, отметив в сообщении Президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Как сообщалось, премьер-министр Словакии Игорь Матович некорректно пошутил о договоренности с Россией, заявив, что пообещал россиянам Закарпатскую Украину за поставки вакцины от COVID-19.