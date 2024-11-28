Президентка Грузії звинуватила прокремлівський уряд країни у конституційному перевороті
Глава держави наголосила, що сьогодні вона залишається єдиним легітимним інститутом.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреною заявою у зв’язку з рішенням уряду країни призупинити процес євроінтеграції.
Про це повідомляє Sova News.
“Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися”, — заявила Зурабішвілі.
Вона наголосила, що “неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому та власному майбутньому”.
“На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії”, – підкреслила Зурабішвілі.
Президентка Грузії сказала дипломатам, з якими провела зустріч, що Захід надто запізнився зі своїми оцінками, і закликала підтримати суспільство Грузії, щоб були призначені та проведені нові парламентські вибори.
Крім того, глава держави закликала опозицію до ухвалення розумних кроків, оскільки потрібні скоординовані рішення та дії, і наголосила, що сьогодні вона залишається єдиним легітимним інститутом та єдиною людиною, наділеною правом “говорити зі світом від імені грузинського суспільства”.
- Прем’єр Грузії заявив, що його країна відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Також до кінця 2028 року країна відмовляється від будь-яких бюджетних грантів ЄС.
- 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
- Тим часом президентські вибори у країні відбудуться 14 грудня уперше у будівлі парламенту.