Президенти дев’яти країн НАТО закликали збільшити військову допомогу Україні

Президенти Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Словаччини та Румунії закликали союзників суттєво збільшити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву.

“Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб росії анексувати будь-які українські території. Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО у Бухаресті у 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від росії негайного відходу з усіх окупованих територій та закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні”, – ідеться в заяві.

Під документом підписалися:

• Мілош Земан (Чехія);

• Алар Каріс (Естонія);

• Егілс Левітс (Латвія);

• Гітанас Науседа (Литва);

• Стево Пендаровський (Північна Македонія);

• Міло Дуканович (Чорногорія);

• Анджей Дуда (Польща);

• Зузана Чапутова (Словаччина);

• Клус Йоханник (Румунія).

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.