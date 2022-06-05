Прикордонникы заявили що не знають, чи перетинала кордон російська пропагандистка Овсяннікова, вона ж постить фото з Одеси та Києва

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що не володіє інформацією щодо в’їзду і виїзду з України ексредактора пропагандистського російського «Першого каналу» Марини Овсяннікової.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

«Я не маю інформації про спробу або перетин кордону третіми особами. Я не маю доступу до бази даних, для того щоб це з’ясувати. Згідно з законодавством, інформація про третіх осіб не розголошується», — сказав Демченко.

Колишній редактор «Першого каналу» Марина Овсяннікова 5 червня вранці написала в соцмережах, що приїхала у Київ. Раніше вона повідомляла про те, що відвідала Одесу. Ця інформація викликала в соцмережах неабиякий резонанс.

Згодом вона заявила, що виїхала з України ще в останні дні травня.

Останній її пост датований 5 червня. Однак після величезної кількості обурливих коментарів під дописом Овсяннікова додала у пості, що відео начебто знімала ще 31 травня і уже не в Києві.

1 червня в Києві в офісі інформагенції «Інтерфакс-Україна» мала відбутися пресконференція «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда», але захід скасували за пів години після публікації анонсу 31 травня.

Марину Овсяннікову звільнили з російського «Першого каналу» після того, як у прямому ефірі програми «Час» вона розгорнула антивоєнний плакат і вигукнула антивоєнні гасла. Останкінський райсуд Москви оштрафував її на 30 тисяч рублів. Також її визнали винною в організації неузгодженої публічної акції.

Овсяннікова виїхала за межі росії, у квітні вона стала позаштатною кореспонденткою «Die Welt» і телеканалу «Welt», які належать до медіаконцерну «Axel Springer SE».

Коли німецька Weimer Media Group визначила лауреатами цьогорічної «Премії ЗМІ за свободу» стали Президента України Володимир Зеленського, колишню кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську та Овсяннікову, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення закликала відмовитися від вручення премії Овсянніковій. Нацрада наголосила, що «вважає неприйнятним зрівнювати внесок у просування демократії та миру у Європі Президента України та російської пропагандистки, яка упродовж багатьох років працювала на одному з найбільших російських пропагандистських каналів».