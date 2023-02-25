Прокремлівська Угорщина відклала голосування щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Угорщина відклала щонайменше до 21 березня голосування щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Portfolio з посиланням на заяву керівника апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляша, передає УНН.

Він зазначив, що парламент може проголосувати за ратифікацію вступу до НАТО Фінляндії та Швеції наприкінці березня.

“До того, як Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО і стануть союзниками, уряд Угорщини хоче знати, чому вони „наклепували“ на нас”, — заявив керівник апарату прем’єр-міністра та додав, що нещодавно було закрите засідання фракції, де з’ясували, хто в правлячій партії виступав проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Прем’єр-міністр Угорщини попросив підтримати членство двох країн у Північноатлантичному альянсі.

Орбан нещодавно заявив, що Швеція та Фінляндія повинні перестати “поширювати неправду” про Будапешт, якщо хочуть отримати від Угорщини підтримку на шляху до НАТО.