Проведення повоєнних виборів в Україні. ЦВК оприлюднила шокуючі цифри витрат

Найбільш фінансово затратними є президентські вибори – 6,2 млрд. грн.

Для проведення президентських, парламентських виборів в Україні необхідно щонайменше 14 млрд грн. Про це «Главкому» повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у відповіді на запит.

Найбільш фінансово затратними є президентські вибори – 6,2 млрд грн. Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів оцінюється у 4,09 млрд грн, а парламентських виборів – у 4,07 млрд. грн.

Дубовик зауважив, що після припинення або скасування воєнного стану в Україні Кабмін та ЦВК повинні подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів президента України, народних депутатів та місцевих виборів.

Водночас заступник голови ЦВК наголосив: згідно з частиною першою статті 19 закону про правовий режим воєнного стану, в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Для проведення президентських, парламентських виборів в Україні необхідно, щонайменше, 14 млрд грн

Крім цього, стаття 20 Виборчого кодексу України також не допускає проведення загальнодержавних та місцевих виборів під час дії режиму воєнного або надзвичайного стану. «Отже, в умовах воєнного стану в Україні не може відбуватися виборчий процес жодних виборів», – пояснив представник Центрвиборчкому.

Рік тому «Главком» писав, посилаючись на позицію голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка, що окупанти можуть використати тему «нелегітимності» для підриву довіри громадян до української влади.

Разом із тим, ЦВК навела аргументи на користь безперервності здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити наразі про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.