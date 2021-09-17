Проведення «виборів» на окупований території – виклик, співставний із захопленням Криму, – Порошенко

Експрезидент закликав залучити партнерів до тиску на Кремль.

Залучення українських громадян, які проживають на окупованих територіях, до так званих «виборів» російського парламенту – виклик, співставний із захопленням Криму і прямим вторгненням регулярних підрозділів російської армії на Донбас.

Про це у відеозверненні заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він закликав Володимира Зеленського залучати партнерів до посиленого тиску на Кремль.

«Йдеться не тільки про те, щоб дати окрему різко-негативну оцінку виборам у Криму та на окупованих територіях Донбасу. Можливо, і про більше. Немає підстав вважати, що ці «вибори» в Росії будуть кращі, ніж минулорічні «вибори» у Лукашенка. Тому й оцінки мали б бути тотожними», – наголосив Порошенко.

«По-друге, організувати потужну хвилю засудження паспортизації як акту агресії проти України. Засудити це мають і на рівні Генасамблеї ООН, і наші партнери по Європейському Союзі, у тому числі за результатами саміту Україна-ЄС у жовтні. Втім, засудження мало. Росія має понести міжнародно-правову відповідальність», – переконаний Петро Порошенко.

Він наголошує – слід добиватися посилення санкцій проти РФ за систематичне невиконання Мінських домовленостей, незаконну паспортизацію та електоральну анексію.

«Завдання Президента – привернути увагу наших друзів, партнерів і союзників до злочинів Кремля. Згадати про кампанію залякування кримськотатарської спільноти в Криму, перетворення півострова в «острів несвободи» та військову базу. Скликати спецдебати в рамках Радбезу ООН. Україна має добитися того, щоби всі країни-учасниці «Кримської платформи» засудили Росію за арешт першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, безпосереднього учасника конференції», – наголосив Петро Порошенко. // LB.ua