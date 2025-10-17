Пу змусив Трампа відмовитися від санкцій проти російського агресора?
Дональд Трамп планує поговорити із сенатором Туном, а також зі спікером Палати представників Майком Джонсоном щодо законопроєкту про нові санкції проти РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі може бути не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. Він планує обговорити це питання з лідерами Республіканської партії в Конгресі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.
«Побачимо… Він ще не знає про цю розмову», – сказав Трамп, маючи на увазі свою телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 16 жовтня.
«Я поговорю з ними трохи пізніше і розповім про цю розмову. Ми ухвалимо правильне рішення. Я не проти нічого, просто, можливо, зараз не найідеальніший момент», – зазначив Дональд Трамп.
«Главком» писав, що Сенат США готується розглянути законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає запровадження масштабних і руйнівних санкцій проти Росії.
Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн наголосив, що час для ухвалення цього рішення настав. «Я думаю, нам потрібно рухатися вперед», – підкреслив Тьюн. Він уточнив, що вже зустрічався з Гремом для обговорення законопроєкту.
Особлива увага у проєкті приділена енергетичному сектору: окрім прямих санкцій проти Росії, передбачено запровадження 500% тарифів на товари російського походження для третіх країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран та нафтопродукти в РФ.Tweet