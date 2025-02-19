Путін має довічно сидіти у в’язниці, якщо не бути страченим, – сенатор-республіканець

Сенатор від Республіканської партії відреагував на заяви Трампа про готовність переговорів із Путіним.

Кремлівський диктатор Володимир Путін – військовий злочинець, який повинен довічно сидіти у в’язниці, а то й зовсім не бути страченим, вважає сенатор-республіканець Роджер Вікер.

“Трамп вважає, що Путін хоче миру. Що ж, я читав брошуру в школі під назвою “Чи можна довіряти росіянам”… Думаю, росіянам можна довіряти тільки в тому, що вони діятимуть на свою користь. Але Путін порушив усі принципи міжнародного права”, – відповів він на запитання репортера CNN.