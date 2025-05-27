Путін остаточно збожеволів. The Times проаналізувала стан російського диктатора
Експерти вважають, що коренем божевілля Путіна є ізоляція під час Covid-19
Ізоляція, поєднана з параноєю та інформаційним вакуумом, могла суттєво вплинути на психічну стабільність російського диктатора Володимира Путіна. Проблеми почалися ще за часів пандемії Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.
Повна ізоляція обмежила комунікацію Путіна, який контактував лише з деякими особами, зокрема зі своїм помічником Миколою Патрушевим. Він поширював теорії змови про вторгнення США, шлюби з тваринами в Європі та евакуацію західних еліт до Сибіру через «виверження супервулкана».
Вперше ознаки радикальної зміни в поведінці Путіна публічно зауважив тодішній американський сенатор, а нині держсекретар Марко Рубіо ще у лютому 2022 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він заявив, що «з Путіним щось не так».
Тим часом президент США Дональд Трамп, який завжди прихильно відзивався про російського диктатора, реагуючи на нещодавні атаки по Україні, сказав, що Путін «абсолютно збожеволів».
Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. За даними розвідки, Путін досі живий, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі.
Як повідомлялося, стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецидив його серйозного захворювання. У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.Tweet