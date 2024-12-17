Путінська Держдума заборонила «іноагентам» розпоряджатися власним майном у Росії

Ухвалення закону щодо «іноагентів» означає фактичну поразку у майнових правах, крім уже наявної поразки у правах політичних, кажуть юристи

Державна дума РФ ухвалила у другому читанні законопроєкт про заморожування багатьох видів доходів громадян, оголошених у Росії «іноземними агентами». Про це повідомляє російська служба ВВС.

Вказується, що до зняття статусу вони не зможуть розпоряджатися грошима, отриманими від здачі в оренду чи продажу квартири чи машини, а також доходами від банківських вкладів та дивідендами.

Це означає фактичну поразку у майнових правах, крім уже наявної поразки у правах політичних, кажуть юристи.

Відповідно до закону, іноземні агенти зобов’язані відкрити спеціальний рублевий рахунок, куди зараховуватимуться доходи від:

продажу нерухомого майна та транспортних засобів, а також здачі їх в оренду,

відсотків за вкладами, а також пайової участі в організаціях,

використання результатів інтелектуальної діяльності та брендів, включаючи твори науки, літератури та мистецтва, винаходи та товарні знаки.

Новий репресивний захід, про підготовку якого спікер В’ячеслав Володін оголосив 7 листопада, посилювався в міру проходження через Держдуму.

Спочатку головною мішенню заборони були представники творчої інтелігенції – депутати вирішили перекрити їм можливість розпоряджатися гонорарами, які вони одержують на території Росії.

Для цього Володін анонсував запровадження «особливого порядку виплати коштів, які іноагенти одержують від використання результатів інтелектуальної діяльності та брендів».

«Гроші зі спецрахунку іноагентам можна буде зняти лише особисто на території Росії, вивести за кордон їх не можна. Гроші лежатимуть на рахунку, чекатимуть, коли вони приїдуть», – говорив Володін у листопаді.

Але потім з’ясувалося, що гроші ніхто з «іноагентів» не отримає навіть у Росії – принаймні поки з них не знімуть статусу. 14 листопада Володін заявив про радикальне посилення своєї ініціативи: «Розпоряджатися грошима зі спецрахунку іноагенти зможуть лише після скасування статусу «іноагента».

Фізичних осіб у Росії оголошують «іноземними агентами» вже чотири роки, за цей час позбутися цього статусу вдалося ліченим одиницям. Рішення про включення фізосіб та організацій до реєстру «іноагентів» та виключення з нього Мін’юст приймає самостійно, а суди відхиляють майже всі позови з вимогою виключення з реєстру.

Таким чином, із прийняттям поправок «іноземні агенти» фактично втрачають доступ до своїх коштів, які, згідно із законопроектом, виявляться безстроково заблокованими на «спецрахунку».

Та на цьому Володін не зупинився. 13 грудня він повідомив, що до другого читання готові поправки, які роблять заборону спрямованою не лише на заробляючих творчістю «іноагентів» на кшталт Бориса Акуніна чи Андрія Макаревича, а на всіх, кому надано такий статус.

«Ті, хто зрадив нашу країну, не повинні збагачуватися за рахунок її громадян та використовувати зароблені в Росії кошти проти неї. А як ви вважаєте?», – писав речник Держдуми в телеграмі.

На даний момент у реєстрі «іноагентів» вже близько 500 осіб.

Якщо спочатку пропонувалося зараховувати на «спецрахунок» доходи від творчої діяльності, то тепер туди ж повинні бути відправлені майже всі доходи, можливі в Росії для людей, що залишили країну: від оренди або продажу нерухомості, від продажу автомобілів та інших транспортних засобів, а також дивіденди і відсотки за банківськими вкладами.

Згідно з новими поправками, «іноагент» має повідомити про свій статус потенційному покупцю машини чи квартири, орендарю житла чи фінансової організації, від діяльності якої він отримує дохід.

Гроші можуть бути зараховані лише на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку. Якщо такий рахунок не було відкрито, «іноагент» зобов’язаний зробити це протягом 15 робочих днів з дня укладання угоди.

Номер цього рахунку буде внесено до публічного реєстру «іноагентів», який веде Мін’юст, тобто розміщений у відкритому доступі. У поправках зазначається, що це «не є порушенням банківської таємниці».

«У разі, якщо на дату здійснення платежу платник не має інформації про реквізити спеціального рахунку, спеціальний рахунок відкривається на ім’я іноземного агента на підставі заяви платника», – випливає з тексту поправок до законопроекту.

Під дію закону мають потрапити і ті платежі, які на момент набрання чинності законом ще не були перераховані «іноагенту» – навіть якщо при цьому було порушено терміни виконання зобов’язань. Тобто теоретично «іноагентам» можуть затримувати належні їм виплати до набрання чинності законом, щоб потім перерахувати гроші на спеціальний рублевий рахунок, підконтрольний державі.

ТАСС передає, що уряд Росії без жодних зауважень підтримав законопроєкт. Прийняті Держдумою поправки мають бути схвалені Радою Федерації, та був підписані президентом. Вони почнуть діяти 1 березня 2025 року.

Нагадаємо, міністерство юстиції РФ внесло до переліку «іноземних агентів» видавчиню видання «Медуза» Галину Тимченко, юристку Олену Лук’янову, коаліцію «Новосибірськ 2020» та організацію «Громадянська ініціатива проти екологічної злочинності».

До відома, законодавство про «іноагентів» у Росії з’явилося ще у 2012 році. Закон дозволив Мін’юсту визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, екології, захисту прав людини. Згодом з’явилася можливість визнавати «іноагентами» ЗМІ та фізичних осіб. // Главком