Путінський холуй відзначився новою скандальною заявою про вступ України в НАТО та ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не стане членом НАТО чи Європейського союзу, тому що «у нас, європейців, не вистачить грошей».
Таку заяву він зробив під час свого виступу на літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає hvg.hu
При цьому він зробив комплімент Україні, назвавши її сильною державою, яка «успішно і з безпрецедентною силою» протистоїть Росії, і навіть відзначив прагнення України стати «новим східним кордоном Заходу».
Прем’єр Угорщини, яка головуватиме пів року в Раді ЄС, також зазначив, що від Євросоюзу як політичного проєкту потрібно відмовитися, а натомість зміцнювати його як економічний проєкт. // ГлавкомTweet