Путінський холуй відзначився новою скандальною заявою про вступ України в НАТО та ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не стане членом НАТО чи Європейського союзу, тому що «у нас, європейців, не вистачить грошей».

Таку заяву він зробив під час свого виступу на літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає hvg.hu

На думку Орбана, в України немає європейського майбутнього, натомість наша країна повернеться до ролі буферної держави, з гарантіями, які будуть закріплені США та Росією.

При цьому він зробив комплімент Україні, назвавши її сильною державою, яка «успішно і з безпрецедентною силою» протистоїть Росії, і навіть відзначив прагнення України стати «новим східним кордоном Заходу».

«Досі вони (українці, – ред.) бачили себе як зону зіткнення… Тепер же відкрилася перспектива приналежності до Заходу, це стало новою місією, яку вони самі собі поставили, вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу», – заявив Орбан.

Прем’єр Угорщини, яка головуватиме пів року в Раді ЄС, також зазначив, що від Євросоюзу як політичного проєкту потрібно відмовитися, а натомість зміцнювати його як економічний проєкт. // Главком