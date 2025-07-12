Путіну підшукали нову загрозу «скрєпам» – іноземні слова

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про затвердження засад державної мовної політики, в якому серед загроз для російської мови згадується використання іноземних слів.

Джерело: Moscow Times.

У документі йдеться, що чужомовна лексика нібито підриває “єдину культурно-цивілізаційну спільність Русского миру”.

Особливо вказується на “необґрунтоване використання у сферах офіційного спілкування іноземних слів, які мають загальновживані російські аналоги, а також тих, що не входять до нормативних словників”.

Російська влада планує скорочувати вживання іншомовної лексики в офіційній риториці. Хоча що вважати “нормативним”, указ не уточнює – як і те, як саме це буде контролюватися чи каратись. // Букви