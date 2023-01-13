Питання розглядали з блокуванням трибуни.

Верховна Рада позбавила мандатів п’ятьох проросійських депутатів – Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Рената Кузьміна, Тараса Козака і Андрія Аксьонова.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Питання розглядали з блокуванням трибуни.

“Через втрату громадянства (президент підписав Указ, – ред.) депутатів: Віктора Медведчука – 320 – за, Тараса Козака – 317 – за; Андрія Деркача – 314 за; Рената Кузьміна – 319 – за. Через власну заяву – Андрія Аксьонова – 294 за”, – повідомив він.

Железняк зазначив, що голосування “відбувалося це зі скандалом з самого ранку”.

“Спочатку 40-к хвилин була дискусія коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів п’ятьох депутатів. Пропозиції Коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (бо у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів”, – розповів нардеп.

За його словами, депутатів позбавили мандатів після трьох голосувань та блокування трибуни.

Нагадаємо, 9 січня нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Він потрапив у Верховну Раду після перемоги на проміжних виборах. Раніше Аксьонов був мером міста Добропілля і представником партії “Порядок”, який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині.

19 травня 2021 року він офіційно склав присягу народного депутата України. При цьому присягу йому довелося виголошувати з ложі для гостей і під крики “ганьба!”, оскільки трибуну Ради заблокували нардепи “Євросолідарності”, “Голосу” та позафракційник Гео Лерос.

Аксьонову закидають проведення сепаратистського “референдуму” у 2014 році, наявність російського паспорта та “лікування” на території окупованого Криму, образу проукраїнських активістів і неповагу до загиблих воїнів АТО. Також проти нього відкрито кримінальну справу. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua “Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині”. // LB.ua