Рада призначила Чернишова віцепрем’єр-міністром – міністром національної єдності

Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Чернишова віцепрем’єр-міністром — міністром національної єдності.

Таке рішення підтримали 237 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з фракції “Голос”.

Перед голосуванням Олексій Чернишов виступив у Верховній Раді. Зокрема, він відповів на запитання деяких депутатів.

Постанова про призначення Чернишова з’явилася у Верховній Раді 3 грудня – у день голосування за його призначення. Тим самим днем датований і висновок комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Останній рекомендував депутатам проголосувати за призначення Чернишова.

Раніше джерела ZN.UA повідомляли про те, що Чернишов був кандидатом №1 від голови офісу президента Андрія Єрмака на посаду нового посла України у США. У минулому Чернишов очолював Міністерство розвитку громад та територій, а зараз є головою НАК «Нафтогаз України».

Чернишов на посаді міністра підтримував масштабну корупційну містобудівну реформу і ніколи не порушував звичного балансу на ринку і розкладів у владі. Він системний менеджер, здатний розв’язувати проблеми та виконувати завдання. Але оскільки лояльний і вдячний своїм просуванням конкретним представникам Банкової, часто ці завдання не є державними. Чернишова до голови ОПУ Андрія Єрмака свого часу привів Тимур Міндіч – член команди Ігоря Коломойського.

Чернишов також свого часу був у шортлисті кандидатів на посаду прем’єр-міністра, а влітку міг повернутися в крісло очільника об’єднаного Міністерства відновлення після відставки віцепрем’єра Олександра Кубракова. Приставка віце — була умовою Чернишова. Однак медійний скандал, пов’язаний із розслідуванням Національного антикорупційного бюро кримінальної справи, де фігурує Чернишов, змусив Банкову відмовитися від цієї ідеї.

Зокрема, у розслідуванні журналіста «Української правди» Михайла Ткача йшлося, що у квітні детективи НАБУ отримали дозвіл провести обшуки в будинку, де мешкає Олексій Чернишов. Однак, цю ухвалу так ніхто й не виконав. При цьому Ткач зазначив, що того ж місяця, коли детективам дозволили провести обшуки, Чернишов таємно відвідав Бюро. У коментарі журналісту глава «Нафтогазу» зазначив, що зустрічався з Кривоносом, але жодних розслідувань вони нібито не обговорювали.

Після оприлюднення в УП інформації, що правоохоронці не провели обшук в будинку Чернишова після вказівки директора Національному антикорупційному бюро Семена Кривоноса, в НАБУ почали шукати тих, хто повідомив цю інформацію журналістам.