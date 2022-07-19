Рада призначила Оксану Жолнович очільницею Мінсоцполітики

Верховна Рада призначила Оксану Жолнович новим міністром соціальної політики.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує УНН.

“Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. Будемо сподіватись на якісну роботу. Соціальна сфера, особливо в умовах війни, одна з найприорітетніших”, – написав Гончаренко.

З 2019 по 2021 рік Жолнович була радницею міністра соціальної політики, членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності, працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю.

З 2020 року вона була керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров’я Офісу президента.

У липні 2022 року Денис Шмигаль запропонував Раді призначити Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики.

18 липня Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.