Рада звільнила міністра юстиції, міністра стратегічної промисловості, міністра довкілля та віцепрем’єрку з питань євроатлантичної інтеграції

Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Дениса Малюську. Він був міністром ще в уряді Олексія Гончарука і зберіг посаду після очолення Кабміну Денисом Шмигалем.

За – 249. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп Олексій Гончаренко.

Малюська, на відміну від колег, прийшов звітувати до сесійної зали. Він сказав, що протягом п’яти років на посаді відчував підтримку парламенту.

Малюська до посади міністра в 2010-2019 був консультантом та спеціалістом з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії.

2000-2010 – юрист з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства адвокатського об’єднання “Адвокатська фірма «Бізнес-право»”.

***

Верховна Рада відправила у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

За проголосували 243 нардепи. Про це відомо з трансляції засідання, яку веде депутат Олексій Гончаренко.

Камишін – перший міністр, який сьогодні прийшов звітувати перед розглядом його відставки.

Він займав цю посаду з березня 2023-го, а до цього був головою правління “Укрзалізниці”: спочатку, з серпня 2021 року, в статусі в.о., а потім із жовтня – повноцінно.

За даними LB.ua, Камишіна готувалися призначити на місце Олексія Кулеби заступником голови Офісу президента.

***

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Стрільця.

За проголосували 244 депутати. Про це стало відомо з трансляції, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

Стрілець очолив міністерство в квітні 2022-го року. До цього він з листопада 2021 він керував міністерством у статусі в.о.

***

Верховна Рада відправила у відставку віцепрем’єрку з питань європейської і євроантлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

За проголосував 241 депутат. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

За даними LB.ua, Стефанішину можуть висунути кандидаткою для міністерства юстиції.

Стефанішина була призначена віцепрем’єркою у червні 2020 року. До цього була генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату. З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів. // LB.ua