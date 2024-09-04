Раді не вистачило одного голосу, щоб відправити у відставку голову Фонду держмайна

Верховна Рада не змогла відправити у відставку голову Фонду державного майна Віталія Коваля. За проголосували лише 225 нардепів.

Про результат голосування відомо з трансляції засідання, яке веде народний депутат Олексій Гончаренко. Коваль написав заяву на звільнення учора.

Сьогодні на голосування він не прийшов – рішення про відставку депутати розглядали без нього.

За словами Гончаренка, відставку Коваля підтримали 176 “слуг народу”, групи колишньої ОПЗЖ – десять і два, два від “Голосу”, “За майбутнє” – сім, “Довіра” – 16, п’ять позафракційних.

Перед розглядом заяви про звільнення депутати провалили голосування за постанову, яка зобов’язувала б міністрів звітувати про роботу перед відставкою. Жодна з постанов не набрала голосів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. На його думку, через дозвіл йти у відставку без звітів “майже всі рішення сьогодні можуть бути провалені”.

Хто такий Віталій Коваль

Коваль очолив ФДМ у листопаді 2023-го. Він зайняв цю посаду після того, як Рустема Умєрова призначили міністром оборони.

До цього, в 2019-2023 роках очолював Рівненську обласну державну адміністрацію, в 2006-2019 – керував підприємствами в аграрній, транспортній та будівельній галузях, в 2004-2006 роках працював у банківській сфері. У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа (з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи). // LB.ua