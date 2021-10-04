Разумков: «Коли комітет направляє до Апарату ВР закон не той, який голосувався в стінах Ради, – це вже підлог»

Спікер пообіцяв, що підпише ухвалений минулого тижня «антиолігархічний закон» тільки після того, як він надійде «в коректному вигляді».

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що підпише ухвалений минулого тижня «антиолігархічний закон» тільки після того, як він надійде «в коректному вигляді».

Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради.

«Закон про олігархів. Добре, що отримую інформацію зі ЗМІ, але тут почали розповідати, що хтось щось десь ховає. Доповідаю, що ніщо не може сховатися в стінах ВР. Коли комітет направляє до Апарату ВР, розуміючи, що він робить, закон не той, який голосувався в стінах Верховної Ради, – це вже підлог», – заявив він.

Разумков звернувся до профільного комітету щодо закону про олігархів.

«Те, що вам щось не подобається, або ви наробили помилок під час непрофесійної підготовки до розгляду закону, і пішли за незрозумілою процедурою в залі ВР, – це проблеми комітету. Комітет не Рада, рішення приймає український парламент. І за те, за що голосує, український парламент, я як спікер повинен підписати. Це рішення Конституційного суду. Підписується виключно той закон, який голосовано в залі. Ті правки, які ставились на голосування, ті, які ставились на відхилення, або в редакції, яка залишилась в комітеті», – заявив він.

Нагадаємо, що законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) ухвалювався під протест опозиційних фракцій та блокування трибуни. Дмитро Разумков у цей час перебував на самоізоляції через повторне захворювання на ковід.

Фракція «Слуги народу» добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок. При цьому під час голосування за «спецпроцедурою» одночасно врахували три правки, які суперечать одна одній.

Мова про поправки під номерами 396, 398, 406. Зокрема, правка 398 авторства самого Разумкова передбачає: рішення щодо визнання особи олігархом приймає голова Національного агентства з питань запобігання корупції за поданням незалежної комісії, що створюється для розгляду таких питань. Натомість у поправці 406 йдеться про те, що рішення про визнання особи олігархом ухвалює РНБО.

На думку низки народних депутатів, зокрема голови фракції «Голос» Ярослава Железняка, через згадану колізію закон доведеться переголосовувати. Натомість спікер переконаний: переголосовувати не потрібно, президент має або повернути документ до Верховної Ради з власними пропозиціями, або підписати його та потім вносити зміни до нього іншим законопроєктом.

У свою чергу представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський наголосив: взаємовиключні правки не були проголосовані, тож спікер повинен завізувати закон і передати його на підпис президентові. А колізія, про яку говорив Дмитро Разумков, спричинена неточностями у стенограмі, які перший віцеспікер Руслан Стефанчук виправив наступного дня, зачитавши зміни до стенограми попереднього засідання. // LB.ua