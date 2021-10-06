Разумков рассказал, что делают с депутатами, которые не хотят голосовать за его отставку

Процесс отзыва Разумкова с поста спикера происходит накануне его дня рождения.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что депутатов, которые не хотят голосовать за его отставку с должности, вызывают на Банковую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Отвечая на вопрос сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко относительно того, что процесс отзыва Разумкова с должности спикера проходит накануне его дня рождения (8 октября), и является ли это элементом «мелочной мести», он сказал: «Действительно, это будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно, к дешевым… Я абсолютно нормально к этому отношусь, могли и 8-го проголосовать — тоже было бы неплохо».

В то же время, он добавил, что депутатов, которые не хотят голосовать за отзыв его с должности спикера, вызывают на Банковую.

«Я плохо отношусь к другому, я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, например, на Банковую, и начинают им рассказывать, как надо, и что надо делать в парламенте… Хотите со мной поспорить — давайте спорить. Зачем вы людей трогаете», — рассказал председатель ВР.