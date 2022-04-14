Росія почала війну, нібито, щоб не дозволити вступ України до НАТО. Невдовзі вона отримає Альянс біля Петербурга

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк продемонстрував абсурдність і нелогічність заяв російської федерації.

Про це пише УНН с посиланням на Telegram-канал чиновника.

«росія завжди вирізнялася абсурдністю та нелогічністю своїх заяв. Так, ця дивна країна продовжує заявляти, що почала масштабну варварську війну проти України, щоб не дозволити нам вступити в НАТО. «Захистити свої кордони». Лицемірнішої причини для масового вбивства українців годі шукати. Що ж, після вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії, що може відбутися вже в наступні півроку, Кремль отримає НАТО за пів години їзди від Санкт-Петербурга. І це обов’язкові наслідки, якщо країна не вміє аналізувати ризики», — написав Подоляк.

Так, радник глави ОП нагадав, що на сьогодні понад 20 тисяч російських солдатів уже загинуло у війні росії проти України, а зруйнована економіка рф тримається лише на продажу сировини.

«Повна політична ізоляція. Вкрай токсична репутація. «Бучанські м’ясники» – це вже вписано в підручники історії. Але «спецоперація» все одно «йде за планом». Що ж це був за план та хто у здоровому глузді його санкціонував? Багатоходівочка?» — цікавиться чиновник.