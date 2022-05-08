Росію вигнали з Міжнародного газового союзу

Міжнародний газовий союз (МГС) призупинив будь-яку участь російських компаній у своїй діяльності. «Газпром» і «Новатек» виключили з Міжнародного газового конгресу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Интерфакс» .

МГС припинив контакти з представниками Росії. На рішення відреагував Корейський газовий союз, який організовує Міжнародний газовий конгрес у 2022 році.

«У зв’язку з цим Корейський газовий союз не може реалізувати подальшу участь суб’єктів РФ у МГК-2022: ні для виступів, ні для участі делегацій, ні для участі у виставці чи спонсорстві», – йдеться в повідомленні.

Російські «Газпром» і «Новатек» уже готували стенди для конгресу, а їхні глави раніше були серед спікерів подібних форумів МГС. Союз об’єднує 160 асоціацій і корпорацій газової сфери, що займають 95% світового ринку блакитного палива.