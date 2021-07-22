Российский политик об иске России к Украине: «шизофрения чистой воды»

После обращения РФ в ЕСПЧ Дмитрий Гудков назвал «Кремль» и «адекватность» двумя словами-антонимами.

Международная жалоба, которую Россия подала на Украину в Европейский суд по правам человека, является совершенно абсурдной и циничной.

Об этом заявил на своей странице в Facebook российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Как подчеркнул экс-депутат Госдумы, президент РФ Владимир Путин сам «каждый день любуется в зеркале» теми преступлениями, которые его страна вменяет Украине, включая авиакатастрофу малазийского «Боинга» в 2014 году, войну на Донбассе и попрание свободы слова.

«Это, конечно, шизофрения чистой воды», — констатирует Гудков.

Он напомним, что после прошлогодней конституционной реформы в РФ закрепили приоритет российского законодательства над международным, поэтому обращение в ЕСПЧ выглядит крайне нелогично.

Кроме того, незадолго до иска Путин опубликовал свою «статью» о родстве украинского и русского народов.

«А с третьей стороны, уже ведь никто не удивляется. «Кремль» и «адекватность» – эти два слова хоть сейчас можно разбирать в пятом классе как пример антонимов» — пишет Дмитрий Гудков.

Иск России к Украине в ЕСПЧ

22 июля Генпрокуратура РФ обратилась в Европейский суд по правам человека, обвинив Украину в ряде преступлений, ко многим из которых причастна сама Россия:

гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;

гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;

подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;

дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;

дискриминации российских компаний и предпринимателей;

лишении жителей временно оккупированных территорий возможности участвовать в выборах;

водной блокаде Крыма;

нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;

крушении лайнера MH17 Malaysia airlines вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Это стало первой в истории межгосударственной жалобой РФ в Европейском суде по правам человека. // УНИАН