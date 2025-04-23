Рубіо: США «зробили все можливе» для миру. Але здатися рашистам Україна могла і без «псевдозусиль» трампістів

Держсекретар США Марко Рубіо оцінив, що американська сторона доклала достатніх зусиль для «мирного» врегулювання між Україною та Росією.

Таке твердження він зробив в інтервʼю порталу The Free Press, передає «Главком».

Рубіо заявив, що у війни Росії проти України «немає військового рішення», тому США намагаються сприяти її дипломатичному вирішенню.

«Ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії – ми краще розуміємо це зараз, тому що ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання, – якою є українська позиція, і з’ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику, адже говорять різними мовами», – описав держсекретар.

Келлог прокоментував слова Рубіо щодо можливого виходу з переговорів: «Тоді, можливо, нам доведеться зробити висновок, що вони настільки далеко одна від одної, що мир зараз неможливий», – додав він.

На думку очільника Держдепу, США зі свого боку «зробили все можливе» і робитимуть це «доти, доки існує реалістичний шлях вперед».

«Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна», – сказав Рубіо.

За словами глави американської дипломатії, мирне врегулювання «залежить не від нас, воно залежить від Росії та України».