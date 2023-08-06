Саміт у Саудівській Аравії завершився без комюніке, але з «позитивними сигналами» від Китаю, – ЗМІ

Мирний саміт щодо України в Саудівській Аравії закінчився без підсумкового комюніке, проте з “позитивними сигналами” від Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За даними європейських дипломатичних кіл, на саміті було досягнуто згоди щодо основних пунктів мирного рішення, таких як “територіальна цілісність і суверенітет” України. Однак підсумкову декларацію за результатами зустрічі опубліковано не було.

У європейських дипломатичних колах заявили, що Китай взяв “активну” участь і висловив “позитивну” думку щодо можливості проведення такої зустрічі в майбутньому.

У зустрічі взяли участь як західні держави, як-от США і Німеччина, так і країни, що розвиваються, як-от Китай, Індія і Південна Африка, а також країни, що розвиваються.

Саміт у Саудівській Аравії

Головною темою саміту в Саудівській Аравії, який відбувся цими вихідними, стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Пізніше інформацію підтвердили і в Офісі президента.

На саміт були запрошені представники понад 40 країн, зокрема, тих, що розвиваються, включно з Індією, Бразилією, Індонезією, Єгиптом і Мексикою. Китай, зі свого боку, зрештою також відправив власну делегацію.