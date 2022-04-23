Секретар РНБО закликав покидьків із ОП за Ж піти з Ради, поки їх не винесли вперед ногами

Секретар РНБО Данілов наголосив, що ОПЗЖ — це партія, яка заграючи з Росією привела війну до України, тож їм не місце в українському парламенті.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ вибачитися перед українцями і піти з парламенту, «поки не винесли».

Про це Данілов заявив у суботу, 23 квітня, в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що ОПЗЖ — це партія, яка заграючи з Росією привела війну до України, тож їм не місце в українському парламенті.

«Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну до нашої країни. Партія, яка постійно, всі 8 років всі її члени казали, що «ми — брати, любов-дружба-жвачка, Москва — це наше все», вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію. І ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді. Вони мають тихо-спокійно звідти піти. Вони не мають чекати народного трибуналу. Вони не розуміють, що хлопці на передовій їм це не вибачать… Цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці бойки, шуфричі та інша мерзота казала: «з Путіним треба дружити, він хороший, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ…» Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, бо наші війська їх звідти винесуть вперед ногами і не факт, що живими», — сказав Данілов.

Він закликав нардепів з колишньої ОПЗЖ не зволікати й не чекати на народний гнів.

«Ми чомусь продовжуємо жити в якомусь такому житті, ніби не було війни, ніби не було згвалтованих жінок, дітей, яких вбили… Це і в них руки в крові… Вам треба забратися перш за все з Верховної Ради. Якомога швидше, спокійно, щоб народ вам звідти не виніс», — додав Данілов.

На запитання журналістів, чи існує легальний спосіб прибрати політичну силу з парламенту, Данилов: «якщо чекати на законодавчий механізм, то не дочекаємося».

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20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час його дії. Причина — зв’язки політичних структур з агресором. Під заборону потрапили, серед іншого, ОПЗЖ і «Партія Шарія». Після повномасштабного вторгнення РФ низка депутатів від ОПЗЖ покинули країну.

14 квітня у Раді було оголошено про призупинення діяльності фракції «ОПЗЖ».

Зазначимо, до складу ОПЗЖ входив затриманий раніше кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває під вартою за підозрою в державній зраді.

21 квітня стало відомо, що у Верховній Раді створили депутатську групу «Платформа за життя та мир». До неї увійшли 25 нардепів колишньої фракції ОПЗЖ (у якій раніше було 44). Групу очолив Юрій Бойко. В ній немає Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Вадима Столара та депутатів, орієнтованих на них. // УНІАН