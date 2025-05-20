Сенат США схвалив призначення кримінального свата Трампа послом у Франції

Чарльз Кушнер у 2005 році був засуджений за низкою обвинувачень: Трамп помилував його під час свого першого терміну.

Магнат у сфері нерухомості й батько зятя президента США Дональда Трампа Чарльз Кушнер став американським послом у Франції. Сенат затвердив призначення Кушнера, повідомляє Politico.

Трамп обрав Кушнера на цю посаду через кілька тижнів після своєї перемоги на виборах у листопаді минулого року: ЗМІ писали, що французький істеблішмент тоді негативно відреагував на такий вибір.

Син Чарльза Кушнера Джаред Кушнер був старшим радником Трампа під час його першого терміну в Білому домі й допоміг, зокрема, укласти Авраамові угоди — одне з головних зовнішньополітичних досягнень Трампа.

У Сенаті призначення Кушнера затвердили 51 голосом “за” (45 сенаторів проголосували “проти”). Сенатор Корі Букер — єдиний демократ, який проголосував “за”. Сенатор Ліза Меркавскі — єдина з республіканців виступила проти призначення.

Затвердження Кушнера на посаді не було несподіванкою: республіканці наразі мають більшість у Сенаті і голосували за кожного кандидата на ті чи інші посади, яких пропонував Трамп.

Кушнер у 2005 році визнав себе винним у сприянні подачі неправдивих податкових декларацій, переслідуванні свідків і наданні неправдивих свідчень Федеральній виборчій комісії, за що відбув два роки ув’язнення. У грудні 2020 року, незадовго до закінчення свого першого терміну в Білому домі, Трамп помилував Кушнера, син якого одружений з дочкою президента США Іванкою,

Сенатор-демократ від штату Вашингтон Патті Мюррей стверджує, що Кушнер “не є відповідною кандидатурою” для дипломатичної посади.

Сам Чарльз Кушнер заявив на слуханнях у Сенаті, що він визнає минулі “серйозні помилки”, додавши, що вони можуть зробити його кращим послом, оскільки він уже “заплатив ціну” за погані рішення.

Кушнер — не єдиний “родич”, для якого Трамп знайшов місце в уряді США. Масад Булос — тесть молодшої дочки Трампа Тіффані Трамп, працює старшим радником в адміністрації президента США. // Дзеркало тижня