Сербия услужливо передала Совбезу РФ «прослушку» семинара российский оппозиционеров в Белграде

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае 2021 года передал секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде.

Об этом пишет сербское издание Danas, отмечает УНН.

Запись на мероприятии, по данным издания, вело Агентство безопасности и информирования Сербии.

Патрушев, пишет Danas, поблагодарил Вулина за предоставленную информацию.

Сами участники форума отмечают, что это был обычный цикл политических лекций. “Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше”, — прокомментировал это политик Владимир Кара-Мурза, один из организаторов мероприятия.

Кара-Мурза также отметил, что другой организатор мероприятия — Андрей Пивоваров — через две недели после этого был задержан и помещен под арест по обвинению в участии в деятельности “нежелательной организации”.

3 декабря Вулин еще раз прилетал в Москву и встречался с Патрушевым. В ходе новой встречи он подчеркнул необходимость совместной борьбы с “цветными революциями”.