Ще 6 проваджень за матеріалами НАЗК щодо високопосадовців закрито через Рішення КСУ
Правоохоронні органи закрили ще 6 кримінальних проваджень за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного Суду України (КСУ) № 13-р/2020.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.
Ці провадження були відкриті за матеріалами, які Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до правоохоронних органів після встановлення ознак недостовірного декларування за результатами повної перевірки декларацій.
Зокрема, Національне антикорупційне бюро України закрило провадження стосовно таких осіб:
- Ігор Шкіря, народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн, зокрема 6 земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини);
- Борис Філатов, Дніпровський міський голова (у деклараціях за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн та 519,7 тис. грн);
- Ірина Завгородня, суддя Конституційного Суду України (не задекларувала авто Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, яке належить чоловіку);
- Андрій Павелко, народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майно (авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», користування квартирою)).
- Станіслав Ричка, суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області (не вказав користування дружиною квартирою, автомобіль дружини та її фінансові зобов’язання; не задекларував доходи члена сім’ї у вигляді соціальної допомоги та подарунка у вигляді квартир. Загальна сума недостовірних відомостей – 1,6 млн грн).
Крім того, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка, який не задекларував власні грошові активи сумарно на 762,1 тис. грн.
Правоохоронні органи закрили ці провадження, оскільки рішенням КСУ статтю 366-1 ККУ визнано неконституційною.
Всього з травня 2020 року НАЗК встановило ознаки умисного декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ в 97 деклараціях. Матеріали були направлені до правоохоронних органів.
Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо.
Також лишається заблокованою робота НАЗК. Закон, який відновлює функції Агентства, досі не набув чинності.