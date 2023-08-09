Ще одного біглого нардепа-«слугу» позбавили мандату
Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата Андрія Холодова.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк у Telegram та Ірина Геращенко в Facebook.
За відповідну постанову проголосували 308 депутатів.
“І знову в Раді тимчасово 403-и депутати”, – вказує Железняк.
“Самого Холодова в країні немає”, – додає Геращенко.
- Як з’ясували журналісти “Схем”, Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував.
- 31 липня до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від “Слуги народу” Андрія Холодова про складання повноважень.
- Тоді ж Холодова виключили з партії “Слуга народу”.
- Сам Холодов заявив, що у нього хворі дружина та дитина, і він, мовляв, не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань парламенту.