Ще одного біглого нардепа-«слугу» позбавили мандату

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Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата Андрія Холодова.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк у Telegram та Ірина Геращенко в Facebook.

Ще один нардеп-слуга лишився без мандату

Андрій Холодов. фото з Facebook

За відповідну постанову проголосували 308 депутатів.

“І знову в Раді тимчасово 403-и депутати”, – вказує Железняк.

“Самого Холодова в країні немає”, – додає Геращенко.

  • Як з’ясували журналісти “Схем”, Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував.
  • 31 липня до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від “Слуги народу” Андрія Холодова про складання повноважень.
  • Тоді ж Холодова виключили з партії “Слуга народу”.
  • Сам Холодов заявив, що у нього хворі дружина та дитина, і він, мовляв, не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань парламенту.

УП

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