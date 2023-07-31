Ще один нардеп-«слуга» із «закордонного батальону» складає мандат
До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від “Слуги народу” Андрія Холодова про складання повноважень.
Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук у Facebook.
Стефанчук оприлюднив документ і запевнив, що подана заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.
Як з’ясували журналісти “Схем”, Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.
Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України.
За даними джерел “Схем” із доступом до бази перетину кордону, востаннє Холодов був в Україні 21 січня. О 10-й ранку того дня він виїхав через пункт пропуску “Порубне” у Чернівецькій області до Румунії на автомобілі Mercedes GLS 450. // УПTweet