«Слуга народу» в партійному чаті закликав колег-«маріонеток» провалити «прем’єрський» законопроєкт

Народний депутат від пропрезидентської фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець у партійному чаті закликав «провалити» законопроєкт №4669, ініціатором якого є прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Також нардеп керував активністю своїх колег щодо присутності в сесійній залі під час голосування.

Про це повідомляють #Букви.

В об’єктив фотокореспондента #Букв під час пленарного засідання Верховної Ради потрапило листування нардепів з фракції “Слуги народу” в месенджері Whatsapp.

На знімку видно, як користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets” (мова може йти про нардепа Андрія Мотовиловця – ред.) керує активністю своїх колег та закликає їх терміново переміститись до сесійної зали ВР.

“Голосування через 2 хвилини. Всі в зал. Терміново”, – закликав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.

Пізніше він же закликав знову пройти до зали з метою голосування за включення до порядку денного законопроєкту “Про державний бюджет на 2022 рік” (орфографія та пунктуація збережені – ред.).

“Через 6 хвилин голосуем за включення до порядку денного – бюджету. Нам потрібно 226 голосів. Голосуємо. Всі в зал.” – написав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.

Пізніше цей же користувач закликав “провалити” законопроєкт №4669 “Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів”, ініціатором якого є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (на фото не видно деяких слів, але редакція передає те, що там було написано – ред).

“4669 – провалюємо. З головою комітету погоджено. Жовтою. Дякуємо”, – закликав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.

Зазначимо, що законопроєкт на 2022 рік було внесено до порядку денного.

Водночас, “прем’єрський” законопроєкт наразі в статусі “Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення”.